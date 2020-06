Stadt Erkelenz baut für Kinder : Kita im Umsiedlungsort Immerath wird 2021 erweitert

Erkelenz Die bisherige zweigruppige Einrichtung, gelegen am Kaisersaal, wird um eine Gruppe ergänzt. Die Stadt Erkelenz reagiert damit auf den gestiegenen Bedarf. Gebaut werden soll ab de Frühjahr 2021.

Erst rund zehn Jahre alt ist die Kindertagesstätte in Immerath, die im Zug der tagebaubedingten Umsiedlung am Umsiedlungsstandort entstanden war. Nun ist der Bedarf nach Kindergartenplätzen wieder hoch, so dass die zweigruppig geführte Einrichtung eine weitere Gruppe bekommen soll. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe ging es daher um die Erweiterung des Bestandsgebäudes, direkt gelegen am Kaisersaal. Damals wie nun auch ist das Architekturbüro Viethen aus Erkelenz mit den Planungen beschäftigt.