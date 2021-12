Keyenberg, Kuckum und Berverath : Kirchen in Kohledörfern könnten offen bleiben

Viele Menschen waren Ende November gekommen, um sich von den Kirchen zu verabschieden – hier vor der Berverather Kapelle St. Josef. Foto: Claudia Heldens/Uwe Heldens

Erkelenz Was passiert mit den entwidmeten Kirchen in Keyenberg, Kuckum und Berverath? Am Vorabend der Entwidmung gab es emotionale, aber fruchtbare Diskussionen – nun müssen die Kirchengremien entscheiden, wie es weitergeht.