Kückhovener Kinder pflanzen Gemüse : Kinder bestellen den Himmelsgarten

Beim Setzen von Kartoffeln kommt es auf den richtigen Abstand an. Die Kinder haben deshalb ihre Schäufelchen in den Graben gelegt. Foto: Speen

Erkelenz Der katholische Kindergarten in Kückhoven vermittelt auf einem Acker, genannt „Himmelsgarten“, wie Gemüse angebaut wird und zu Essen verarbeitet werden kann.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Karla Kartoffel, Tilda Tomate und Bert Bohne heißen ihre neuen Freunde. Mit ihnen lernen die Drei- bis Fünfjährigen der katholischen Kindertagesstätte St. Servatius in Kückhoven, was in ihrem neuen Gemüsebeet wächst. Dieses haben sie mit der GemüseAckerdemie aus Potsdam angelegt, wofür ihnen das Ehepaar Küppers eine Fläche gleich neben dem Kindergarten zur Verfügung gestellt hat. „So fängt Nachhaltigkeit an“, stellte Gemeindereferentin Barbara Felder fest, nachdem sie das Projekt gesegnet hatte.