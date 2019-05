Kinderschutzbund Erkelenz unterstützt die Stadt : Familiennachzug fordert Flüchtlingshilfe

Erkelenz Ziehen bei anerkannten minderjährigen Flüchtlingen die Familien nach, hilft in Erkelenz der Kinderschutzbund, damit Integration gelingt. Darüber hat die Stadt mit ihm einen Vertrag geschlossen.

Derzeit begleitet der Kinderschutzbund Erkelenz 17 Erwachsene und 46 Kinder. Rechtlich wäre das ohne den im September 2018 geschlossenen Vertrag nicht möglich. Dazu erläutert Vorsitzender Michael Kutz: „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben, sobald sie bewilligt sind, das Recht, direkte Verwandte, somit die Eltern, nachzuholen. In dem Moment aber, wenn die Eltern hier sind, greifen keine gesetzlichen Hilfen mehr, die aber weiterhin wichtig sind, wie die Erfahrung zeigt.“ An dieser Stelle setzt der Vertrag zwischen Stadt und Kinderschutzbund an. „Als freiwillige Leistung finanziert die Stadt dessen geleistete Hilfen“, erklärt Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen den Erkelenzer Weg, die Integration von Flüchtlingen voranzubringen.

Als die Stadt Erkelenz feststellte, wie groß die Herausforderung des Familiennachzugs ist, ergänzte sie ihr Integrationskonzept um den Vertrag mit dem Kinderschutzbund. Anhand einer Grafik zeigt Samira Meurer, mit wie vielen Behörden und Institutionen nachziehende Familienmitglieder gleich zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland in Kontakt treten müssen: mit bis zu 20, von der Ausländerbehörde bis zur Krankenkasse, von Wohnungsanbietern bis zum Jobcenter. „Und das geschieht oftmals ohne Sprachkenntnisse“, berichtet Kutz und erzählt von einem Sohn, dessen Eltern nachgezogen waren und zum Jobcenter mussten: „Sie wären dabei aufgrund der rechtlichen Lage ohne Begleitung gewesen, weshalb er sagte: Gut, dann gehe ich mit und dafür nicht zur Schule. Das aber ist aus unserer Sicht der falsche Weg.“ An solchen Stellen hilft jetzt der Kinderschutzbund. So werde der minderjährige Flüchtling entlastet, sagt Meurer, und könne seine eigene Integration vorantreiben. Sie habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass es „die Kinder sind, die für ihre Familien den Schlüsseln zur Integration darstellen“.