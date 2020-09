Aktion in Erkelenz : Kinderschutzbund setzt Zeichen gegen Missbrauch

Aktion in Erkelenz

Erkelenz Zum Weltkindertag am vergangenen Sonntag hat der Erkelenzer Kinderschutzbund auf das Problem des sexuellen Missbrauchs hingewiesen. Gemeinsam mit vielen Prominenten will der Bund eine erhöhte Aufmerksamkeit schaffen.

Der Erkelenzer Kinderschutzbund hat zum Weltkindertag am vergangenen Sonntag eine Kampagne ins Leben gerufen, um zum Engagement gegen sexuellen Missbrauch aufzurufen. „Lügde, Bergisch Gladbach, Münster – die zahlreichen Fälle brutaler sexualisierter Gewalt in der letzten Zeit machen uns fassungslos“, sagte Michael Kutz vom Kinderschutzbund. Die pädagogische Leiterin Annett Pudlowsky fügte an: „Deshalb wollen wir mit der der Kampagne ,Kinder sind unantastbar’ ein deutliches Zeichen setzen- Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, das wir gemeinsam angehen müssen.“