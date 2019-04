Kinder fit für die Zukunft machen: Würfeln mit der Platine

Erkelenz Als hätten die Viertklässler der Franziskus-Schule nie etwas anderes gemacht: Mit schierer Leichtigkeit programmieren sie kleine Computerspiele und würfeln mit einer Platine. In Sachen Medienkompetenz geht die Schule neue Wege.

André Dänekas, Lehrer am Erkelenzer Cusanus-Gymnasium, klopfte vor einiger Zeit an Hedwig Michalskis Bürotür. Sein Anliegen: Die Kinder auf spielerische Weise an das Programmieren heranführen. „In zwei Jahren muss an den Grundschulen und weiterführenden Schulen der Medienkompetenzrahmen NRW umgesetzt werden. Am Beispiel hier vor Ort wollen wir zeigen, dass es nicht darum geht, eine neue Generation von Fachinformatikern auszubilden – es geht vielmehr darum, allgemeinbildende Inhalte allen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln“, beschreibt Dänekas sein Anliegen. Bei Hedwig Michalski stieß er auf offene Ohren. Dank einer Fortbildung war sie bereits mit dem Thema vertraut und hat mit Dänekas’ Hilfe mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres eine Computer-AG gegründet, in der die Kinder (sie stammen aus dem vierten Schuljahr) mit der Platine „Calliope mini“, die extra für die Arbeit an Grundschulen entwickelt wurde, arbeiten. Es handelt sich dabei um eine leistungsfähige programmierbare Platine mit zahlreichen Sensoren und damit verbundenen Möglichkeiten. Programmiert wird die Calliope mini mit „OpenRoberta“, entwickelt vom Fraunhofer Institut – speziell zur Mädchenförderung in der Informatik. Dänekas bringt es einfach auf den Punkt: „Wir müssen schon in der Grundschule mit dieser Arbeit beginnen, damit Mädchen erst gar nicht auf die Idee kommen, dass Informatik nur etwas für Jungs ist.“