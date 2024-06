Veranstaltung in Erkelenz Kinder bestimmen bei Spielplatzplanung mit

Gemeinsam mit Kindern und Jugendliche im Alter von drei bis 13 Jahren plant die Stadt neue Spielplätze. Sie hatte die jungen Nutzer eingeladen, um sie an der Neu- und Umgestaltung der Spielplätze am Grubusch in Terheeg und an der Kamp-Lintforter-Straße im Oerather Mühlenfeld zu beteiligen. Die vorhandene Spielplatzanlage in Terheeg bekommt ein neues Erscheinungsbild, im Oerather Mühlenfeld West wird eine neue Spielplatzanlage gebaut.