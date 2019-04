Ausstellung in Erkelenz : Kiki Bragard stellt bei ProArte aus

Ehrengast Rafael Ramirez-Máro klärte das Publikum im Zwiegespräch mit Kiki Bragard über ihre Kunst und ihre Kunstwerke auf. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Das eigene Leben spiegelt sich in den Kunstwerken, die Kiki Bragard unter dem Titel „Tokyo, BXL, N.Y., Peking, Erkelenz“ in der Galerie ProArte am Franziskanerplatz in Erkelenz ausstellt.

„Diese Galerie hat sich inzwischen zu einer Heimat der bildenden und gestaltenden Kunst entwickelt“, meinte die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Wolters am Rande der Vernissage. Wie lange der Förderverein ProArte sich noch in diesen Räumen aufhalten kann, ist ungewiss. Man dürfe bleiben, bis das Haus verkauft sei, habe ihm der Eigentümer versichert, meinte Hans-Dieter Wilms, der die Besucher der kleinen Eröffnungsfeier begrüßte.

In gewisser Weise ist ProArte damit auf einem Punkt einer Reise angekommen, bei der niemand weiß, ob und wann sie weitergeht. Ähnlich geht es Kiki Bragard. Die aus Aachen stammende Künstlerin ist ebenfalls auf einer Reise, deren Endstation nicht zwangsläufig ihr aktueller Wohnort Übach-Palenberg sein muss. Der Titel „Tokyo, BXL, N.Y., Peking, Erkelenz“ weist bewusst auf ihr bewegtes, abwechslungsreiches Leben hin, das sie nunmehr nach Erkelenz führt.

Info Zu sehen noch am Sonntag und Karfreitag Die Ausstellung „Tokyo, BXL, N.Y., Peking, Erkelenz“ mit den Werken der Künstlerin Kiki Bragard ist noch am Sonntag, 14, April, und am Karfreitag 29. April zu besichtigen. Die Öffnungszeiten in der Galerie ProArte am Franziskanerplatz 6 sind jeweils von 11 bis 18 Uhr. An beiden Tagen wird die in Übach-Palenberg wohnende Künstlerin anwesend sein und gerne über sich und ihre Kunstwerke informieren.

Der Titel ist zugleich ein Beleg für die unterschiedlichen Schaffensperioden die Künstlerin, die weltweit als Bodyguard und professionelle Kampfsportlerin unterwegs war, bis sie sich der gestaltenden Kunst verschrieb. Begonnen hat sie vor rund 25 Jahren bei ihrer Lebensstation in Tokio. „In meiner Wohnung gab es nur kahle Wände. Da habe ich mit dem Malen angefangen.“ Ihr Motto, das immer noch Bestand hat, lautete schlicht: „Bunt muss es sein.“

Bilder aus dieser Anfangszeit sind genauso in der ProArte-Galerie zu sehen wie aktuelle. Von den rund 700 Bildern und Konstellationen aus elf Schaffensperioden haben es rund 50 in die Ausstellung in Erkelenz geschafft. Fast alle sind bunt, einige schrill. Abstrakte, figürliche oder realistische Gemälde aus Acryl, Ölfarben, Spray oder Textmarker lassen die unterschiedlichen Phasen erkennen. Einzelne Objekte, Stadtansichten, Porträts zeigen den ständigen Motivwechsel, dem die freischaffende Künstlerin unterliegt.

Wenn sie überhaupt ein Vorbild hat, dann ist es Antonio Máro, dessen abstrakte Werke sie bei ihrer Zwischenstation in London 2001 kennenlernte. Rafael Ramirez-Máro, der Sohn des Künstlers, war als Ehrengast zur Eröffnung nach Erkelenz gekommen und klärte das Publikum im Zwiegespräch mit Bragard über ihre Kunst und ihre Kunstwerke auf. Die Vielschichtigkeit sei das Besondere. Auf den ersten Blick wirke ein Werk fröhlich, beschwingt, heiter, bunt. Doch es lohne sich ein zweiter, ein intensiver Blick hinter die Oberfläche. Dieser zeige eine dunkle Seite und das Allgemeingültige, das beim Betrachten des oberflächlichen Objektes zunächst übersehen wird.

Turbulent und abwechslungsreich wie die Ausstellung ist auch ihr Leben: Nach einer kurzen schulischen Zeit an der Fachschule für Gestaltung in Aachen zog es Bragard hinaus in die Welt. „Nach dieser Schulzeit hatte ich zehn Jahre lang keine Lust, mich mit Kunst zu beschäftigen.“ Erst danach, in Tokio, fand sie den Weg zurück und begab sich auf die Reise „Tokyo, BXL, N.Y., Peking, Erkelenz“.