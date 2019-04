Ausstellung: Einzigartige Karriere von der Matte auf die Leinwand

Erkelenz Künstlerin Kiki Bragard präsentiert nach Welttour eine Retrospektive in der Erkelenzer Galerie Pro Arte. Sie kommt zur Vernissage am 5. April.

Neugierig auf die Welt war Kiki Bragard immer. „Es wird sich schon was finden, an dem ich Spaß haben werde“, lautete ihre Zielsetzung. Mehr als 20 Jahre lang war sie weltweit unterwegs. Viele Jahre widmete sie dem Profikampfsport Ultimate-Fighting und Muay-Thai-Kickboxen und ebenso dem Beruf eines Bodyguards für Superstars. Unter den vielen inspirierenden Menschen begegnete sie in New York dem Künstler Jiří Georg Dokoupil. Seine berühmten Reifen- und Soot-Bilder inspirierten sie so sehr, dass sie 1995, als sie in Tokio lebte, mit dem Malen begann. Impressionen ihrer Reisen verarbeitete sie anfangs als Konstruktionen auf Leinwand. Zu Beginn ihrer Laufbahn malte sie eher abstrakt, die Harmonie der Acrylfarben stand im Vordergrund, dann folgten der Einsatz verschiedenster Materialien für ihre Werkszyklen. Auch die ersten rein abstrakten Werke entstanden. Nach ihrem Umzug von Tokyo nach London entstand die Serie „Rubber Mix“. Als Kiki 2001 von England nach Deutschland umsiedelte, inspirierten sie die abstrakten Werke des Künstlers Antonio Máro sowie die Windkrafträder in der Natur. Daraus entstand der Werkszyklus „Maro-Rad“.