60 Aktive und ein fideles Dreigestirn Kunterbuntes Programm zum närrischen Jubiläum

In ihrer Paraderolle als Duo „Hein & Lieschen" hatten Joachim Hansen und Heike Heyll einige Anekdoten aus ihrem Leben zu berichten. Als selbstständige Kunstblumenfloristikmeisterin Paula Becker ist Büttenrednerin Karin Schoenen-Schragmann nicht nur ständig von ihren völlig duftlosen Kreationen umgeben – man erlebt dabei auch so einiges, was die Jülicherin bei ihrer Stippvisite im Kaisersaal eindrucksvoll zu schildern wusste. Mit einer eigenwilligen, improvisationsreichen Version des Gebrüder-Grimm-Klassikers „Rotkäppchen und der böse Wolf" sorgten einige Mitglieder des Elferrates für viel Gelächter in den Zuschauerreihen. Als Rotkäppchen trat dabei Heiner Jussen in Aktion. HaPe Jonen aus Baesweiler versprach „Stimmung mit Hätz" mit seiner vielseitigen Musik-Show. Eng verbunden mit der Musik fühlt er sich nach eigenem Bekunden schon seit seiner Geburt – sein Vater schlug die Marschtrommel im Spielmannszug, Hans-Peter lernte später, Trompete zu spielen. Die Stimmungsband „Op Kölsch" sorgte für einen mitreißenden Abschluss der ausverkauften Jubiläumssitzung.