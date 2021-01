Kritik an Experte : Keyenberger Kirchenfenster falsch gedeutet

Kritik an Experte

Wegen des vorrückenden Braunkohlentagebaus Garzweiler II ist die Kirche Heilig Kreuz in Keyenberg akut vom Abriss bedroht. Foto: RP/Marie Ludwig

Erkelenz Rainer Merkens, Mitautor der Bandes 28 des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, äußert sich zur Baugeschichte der Kirche Heilig Kreuz in Keyenberg.

In der vergangenen Woche berichtete unsere Redaktion über die Kostenpflichtiger Inhalt Einzigartigkeit der akut vom Abriss bedrohten Kirche Heilig Kreuz in Keyenberg. Der aus Grevenbroich stammende promovierte Kirchenbau-Experte Christian Wiltsch erklärte dabei, warum vor allem die Kirchenfenster und der Inschriftenstein so besonders sind.