Keyenberg (alt) feiert : Zum letzten Mal: Dorffest und Spätkirmes in Keyenberg (alt)

Erkelenz Die Dorfgemeinschaft und Schützenbruderschaft laden noch einmal zu einem Festwochenende nach Keyenberg (alt) ein.

Bei vielen Bürgern in Keyenberg (alt) stehen die Zeichen auf Abschied. Am Wochenende wollen sie zum letzten Mal auf dem Schulhof ein Dorffest in ihrem Ort feiern, ehe sie umsiedeln. Das Fest beginnt am Samstag, 14. September, um 14 Uhr. Für den Sonntag lädt dann die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft zur Spätkirmes ein.