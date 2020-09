Im Wald bei Erkelenz-Keyenberg : Aktivisten errichten Baumhausdorf gegen Tagebau Garzweiler II

Polizisten und Umweltaktivisten stehen in der Nacht zum 27. September 2020 in der Nähe von Erkelenz-Keyenberg im strömenden Regen. Foto: dpa/David Young

Kuckum Ein neues Baumhausdorf gegen den Tagebau Garzweiler II ist während des Aktionswochenendes der Klimaaktivisten in einem Wald bei Erkelenz-Keyenberg entstanden. Der Wald soll von RWE gerodet werden, um die darunterliegende Braunkohle zu verstromen. Die Aktivisten kündigten an, dort längerfristig zu bleiben.

„Mit dem Projekt startet ein Baumhausdorf am Tagebau Garzweiler II“, teilte die Aktionsgruppe „Unser aller Wald“ mit. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben im Wald bei Keyenberg Baumhäuser in bis zu 18 Metern Höhe errichtet. Die Mitglieder von „Unser aller Wald“ kündigten an, in dem Waldstück zu bleiben, um gemeinsam mit den Dorfbewohnern die Zerstörung zu verhindern und für Klimagerechtigkeit zu streiten. „Unser Protest endet erst, wenn alle Dörfer und Wälder bleiben. Wenn kein Kohlebagger mehr läuft und niemandes Bedürfnisse mehr für Profit verletzt werden“, erklärte Julia Riedel, Sprecherin der Gruppe „Unser aller Wald“.