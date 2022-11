Erkelenzer Christdemokraten Kempe führt CDU-Ortsverband

Der neue Vorsitzende Kempe betonte, dass im Vorfeld der Wahl mit jeder Bewerberin und jedem Bewerber inhaltliche Schwerpunkte und Zuständigkeiten abgestimmt wurden, damit persönliche und berufliche Stärken optimal in die Vorstandsarbeit einfließen können. „Jede bzw. jeder Einzelne hat Qualitäten, die wir nutzen wollen“, so Kempe. Von diesen Qualitäten profitieren sollen zukünftig nicht nur die Mitglieder des Ortsverbands, sondern über den Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte, in den sich der Ortsverband verstärkt einbringen will, auch alle Bürgerinnen und Bürger.