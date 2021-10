Bürgerbeteiligung in Erkelenz : Keine Zukunft mehr für Runden Tisch

Erkelenz Knapp zehn Jahre war der Runde Tisch in Erkelenz ein wichtiges Organ zur Bürgerbeteiligung. In den vergangenen Jahren war er allerdings kaum noch gefragt.

(RP) Mehr als zehn Jahre galt der Runde Tisch in Erkelenz als wichtige Institution, um die Anliegen von Bürgern – gerade denen aus der älteren Generation – an die Stadtverwaltung heranzutragen. Zuletzt war es ruhig geworden um den Runden Tisch – nun hat Organisator Jürgen Seeler dessen Ende verkündet.

Jürgen Seeler erinnert sich, der damalige Bürgermeister Peter Jansen habe in seiner Rede zum zehnjährigen Bestehen noch darauf hingewiesen, dass es gelungen sei, „Bürger ohne politische Bindungen anzusprechen, damit sie sich bei den unterschiedlichsten Themen einbringen können.“ In den vergangenen Jahren kam es allerdings nicht mehr zu Treffen – warum, darüber gibt es in der Stadtverwaltung, Politik und bei Seeler selbst verschiedene Ansichten. Mittlerweile sind bei der Stadtverwaltung bei größeren Entscheidungen Bürgerbeteiligungsverfahren ohnehin Standard, zudem haben die Ratsfraktionen von CDU, SPD, FDP und Freien Wählern in diesem Jahr einen Antrag gestellt, der die Bürgerbeteiligung transparenter und digitaler macht. Seeler sah trotzdem noch eine Zukunft für den Runden Tisch, sagt nun aber, er sei „zu dem Entschluss gekommen, gegen Windmühlen zu kämpfen, lohnt sich nicht“.