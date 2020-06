Aus dem Bezirksausschuss Gerderath : Keine konkreten Planungen für einen Kreisverkehr

An der Kreuzung Lauerstraße/Fronderath/Gerderather Burgstraße ist seit längerer Zeit ein Kreisverkehr im Gespräch. Auch dieses Mal war der mögliche Kreisel wieder Thema in der Sitzung des Bezirksausschusses. Foto: Speen

Gerderath In Gerderath kamen die Mitglieder des Bezirksausschusses zu ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl zusammen. Verkehrsthemen wie der lange erdachte Kreisverkehr an der Lauerstraße standen zur Debatte.

Die Meinungen gehen nach wie vor weit auseinander, wenn es um die Pläne geht, die den Bau eines Kreisverkehrs in Gerderath an der Kreuzung Lauerstraße, Fronderath und Gerderather Burgstraße zum Ziel haben. Auch die Mitglieder des Bezirksausschusses Gerderath sprachen in der wohl letzten Sitzung vor der Kommunalwahl darüber.

Peter London (CDU), der Vorsitzende des Bezirksausschusses, erklärte in der Sitzung, mit einem Planungsbüro gesprochen zu haben, um über eine Umsetzung zu reden. Entstanden ist danach eine Art Skizze, die zeigt, wie ein Kreisverkehr an der Stelle aussehen könnte. Das Problem ist nämlich der sehr begrenzte Platz in dem Bereich. Fakt sei, so London, dass es das Ziel sein müsse, den Verkehr eben über die Lauerstraße fließen zu lassen, um ruhige Nebenstraßen auch ruhig zu belassen. Doch Peter London sagte vor dem Ausschuss auch: „Im Moment finden keine konkreten Planungen statt.“

Beim Stichwort Verkehrsberuhigung ging es um die Straße Am Bildchen. Dieser Tagesordnungspunkt sorgte übrigens für das Interesse der Bürger, die eigens dafür den öffentlichen Teil der Sitzung besuchten. Bei dieser Straße war in der Vergangenheit schon auf den Tisch gekommen, dort eine Einbahnstraßenregelung, was der Bezirksausschuss unterstützt, zu realisieren. Dies hat die Polizei, die schon an früheren Gesprächen beteiligt war, abgelehnt mit der Begründung, dass andere Straßen in Gerderath verkehrstechnisch belasteter seien. Die Polizei ist nicht alleiniger Entscheidungsträger, sondern das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Erkelenz, dem, so hieß es weiter in der Sitzung, die Entscheidungen im Einvernehmen mit der Polizei treffen will.

Anwohner berichteten, dass die Umrandung der Bäume an der Straße großzügiger gestaltet sein sollten, denn je größer die Ablenkung für die Autofahrer ist, desto langsamer sind sie unterwegs. Ein anderer Anwohner erklärte, an der Straße schon mehrfach überholt worden zu sein, wieder ein anderer sprach von einer Rennstrecke. Das Thema bleibt im Ausschuss jedenfalls aktuell.