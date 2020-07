Stadtverwaltung Erkelenz gibt Entwarnung : Abgebrochener Ast bringt Anlieger in Sorge

Abgebrochener Ast bringt Anlieger in Sorge

Erkelenz Ein mächtiger Ast brach vor rund einer Woche von einem Baum in der Nähe eines Altenheims in Erkelenz ab. Das Grünflächenamt sieht keine Gefahr. Der Baum sei ansonsten gesund, heißt es.

Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen, als vor knapp einer Woche ein mächtiger Ast einer Zeder abbrach, die vor rund 50 Jahren auf einer Grünfläche am Oidtmannhof hinter dem Hermann-Josef-Altenheim angepflanzt worden ist.

Zwei Gründe könnte es für diesen Abbruch aus seiner Sicht geben. Da ist zum einen die Zeder als Baum an sich. Beim betroffenen Exemplar handelt es sich nach Hüwelers Recherche und die blaue Form der Atlas-Zeder, die sich üblicherweise in 1000 Meter Höhe im Atlasgebirge wohlfühlt und die als mediterranes Gewächs hierzulande nicht heimisch ist. Da sie sehr schnell wächst, ist ihr Holz nicht so stabil wie bei einem langsam wachsenden Baum.