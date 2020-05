Im Erkelenzer Gewerbegebiet Gipco : Logistiker sind nicht erwünscht

Erkelenz Im vierten Abschnitt des Erkelenzer Gewerbe- und Industrieparks Commerden Gipco sind noch 6,75 Hektar frei. Die Ansiedlungskriterien sind klar definiert. Logistikunternehmen entsprechen demnach nicht den Anforderungen. Eventuell könnte die Fläche weiter geteilt werden.

Ab sofort sind private Bauvorhaben im vierten Abschnitt des Gewerbe- und Industrieparks Commerden (Gipco) in Erkelenz generell möglich. Trotz einer kleinen Verzögerung durch anhaltende Regenmengen Anfang des Jahres gingen die Erschließungsarbeiten für den Grundausbau im Gipco gut voran und liegen „absolut im Zeitplan“. Dies teilte Sandra Schürger, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in der Stadtverwaltung, bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe in der Erkelenzer Stadthalle mit.