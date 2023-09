Am Tagebaurand Kaulhausener feiern Wallweinfest

So oder so, das Wallweinfest wird weiterhin stattfinden, am Samstag, 16. September, geht es um 18 Uhr los. „Mittlerweile ist die Pflanze sieben Jahre alt, und sie wächst sehr gut an der Südseite der Scheune. Die Pflanze symbolisiert natürlich den Widerstand gegen den kommenden Tagebau. Sie steht aber auch für die Zukunft der Dörfer Venrath und Kauhausen, mit all Ihren Planungen und Vorhaben für die beiden Dörfer“, erklärt Michael Königs.