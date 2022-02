Verrückte Hochzeitsdaten im Erkelenzer Land : So bleibt das Ja-Wort immer unvergessen

Katja Forg aus Matzerath arbeitet als Hochzeitssängerin und freie Hochzeitsrednerin. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Matzerath Katja Forg ist Hochzeitsrednerin, die auch singt. Sie erklärt, warum verrückte Daten wie der 2.2.22 oder auch 22.2.22, die nun anstehen, so beliebt sind.

Es sollen unvergessliche Momente sein. Die Liebe und die Romantik stehen hoch im Kurs, wenn zwei Menschen sich dazu entschieden haben, zu heiraten. Weil das bestenfalls ein Mal im Leben stattfinden soll, so der Wunsch vieler Liebenden, soll der Hochzeitstag vor allem eins werden: perfekt. Und nun stehen obendrein wieder verrückte Daten an: Der 2.2.22 oder auch der 22.2.22 sind beliebte Termine, an denen heiratswillige Paare in die Standesämter strömen.

Katja Forg ist mittendrin im Geschehen, wenn sich zwei Menschen das Ja-Wort geben. Erst als Hochzeitssängerin und später dann zusätzlich auch als Hochzeitsrednerin hat sie sich längst als Expertin für freie Trauungen einen Namen gemacht. „Ich habe lange nur Gesang in Bands gemacht, ehe Freunde mich baten, auf deren Hochzeit zu singen“, erinnert sie sich. Langsam nahm das an Fahrt auf. Nachdem sie lange freie Trauungen mit ihrem Gesang bereicherte, wuchs auch der Wunsch, sich vielleicht selbst auch als Hochzeitsrednerin zu versuchen. „2017 kam der Aha-Effekt. Bei einer Tasse Kaffee fragte mich eine Freundin, ob ich mir vorstellen könnte, ihre Hochzeit zu gestalten. Ich bin dankbar, dass mir bekannte Menschen die Chance gaben. Meine Nummer eins war also ein echtes Herzensding und wurde für alle zu einem Erfolg“, erinnert sich die Matzeratherin gerne zurück.

Info 20 Trauungen in vier Städten Die Standesämter in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg melden für den 2.2.22 und für den 22.2.22 20 Eheschließungen. Sie teilen sich so auf: Erkelenz/2.2.22 drei Trauungen, 22.2.22 vier; Hückelhoven/2.2.22 zwei, 22.2.22 sechs; Wassenberg 2.2.22 eine, 22.2.22 zwei; Wegberg/2.2.22 eine, 22.2.22 eine.

Sie hat gut überlegt ausgelotet, was ihr wichtig ist, wenn sie Brautpaare in den Hafen der Ehe begleitet. „Ich liebe es, wenn mir die Paare ihre Geschichten erzählen. Man spürt ihren Stolz, wenn sie von ihrer Liebe erzählen.“ Weil jede einzelne Geschichte so besonders und einzigartig ist, will sie ihren Brautpaaren auch das Besondere und Einzigartige ermöglichen. Das berühmte „Schema F“ gibt es bei Katja Forg nicht. Auch vorgefertigte Reden oder irgendwelche Manuskripte, die sie irgendwo aufgeschnappt haben könnte, sind Katja Forg ein Graus. Jedem Paar sagt sie: „Eure Liebe ist so einmalig, dass ihr eure eigene und individuelle Rede verdient habt.“

Längst sind freie Trauungen auf dem Vormarsch. „Viele Paare wollen die konventionelle Hochzeit in der Kirche nicht mehr, sondern ein selbstbestimmtes Ja-Wort. Die Paare wollen sich in der Trauung einfach wiedererkennen“, unterstreicht Katja Forg. Ihre Trauungen sind daher auch unterschiedlich lang, „das dauert zwischen einer halben und einer Stunde etwa“. Im Mittelpunkt steht das Brautpaar, auf dessen Wünsche Katja Forg unbedingt Rücksicht nimmt – auch wenn es aus ihrer Sicht Grenzen gibt: „Für mich darf eine Trauung nicht in eine Comedyshow oder Techno-Party abdriften. Wir reden schließlich über eine Hochzeit, da muss also alles schon in einem würdigen Rahmen bleiben.“ Sie hat bei allen extravaganten Wünschen bislang immer gemeinsam mit dem Brautpaar eine Linie gefunden.

Katja Forg bleibt aber nie nur beim bloßen Reden, ihre große Leidenschaft, der Gesang, ist stets Bestandteil ihrer Trauungen. Heute arbeitet sie mit einer Pianistin zusammen, so dass sich für jedes Brautpaar ein gutes „Paket“ ergibt. Wenn die Rednerin und Sängerin auf heutige Hochzeiten schaut, dann stellt sie einen Wandel fest: „Alleine schon wegen der Corona-Pandemie ergeben sich mittlerweile veränderte Bilder. Es gibt Paare, die 2022 mit mir den dritten Anlauf wagen, weil die Hochzeit immer wieder verschoben werden musste. Auch die Anzahl der Gäste hat sich deutlich verringert. Ein großes Thema für Brautpaare ist auch die Planung mit den G-Regeln. Das zehrt an den Nerven.“ Katja Forg selbst findet, großes Glück gehabt zu haben, denn kurz vor der Pandemie hatte sie geplant, hauptberuflich als Rednerin und Sängerin zu arbeiten – diese Pläne hat sie verworfen und arbeitet vorerst in ihrem ursprünglichen Beruf weiter.