Spende überreicht : „Brückstroot“ mit sozialem Herz

Erkelenz Die Karnevalsfreunde Brückstraße haben im Erkelenzer Hospiz insgesamt 1900 Euro für den guten Zweck gespendet. Zu verdanken hatten sie diese Summe den 300 Menschen, die Sessionssticker gekauft haben.

Dort überreichten die als „Spezialisten des Kneipenkarnevals“ bekannten KFBler stattliche Geldbeträge an Christina Ide, der Leiterin des Erkelenzer Hospizes (500 Euro), an Ida-Marie Moll von der Dorfgemeinschaft Matzerath (500 Euro, die an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Region Aachen weitergeleitet werden) sowie je 450 Euro an Alexandra Wirtz (Leiterin des Kindergartens am Hagelkreuz) und Sonja Peeters (stellvertretende Leiterin des Kindergartens an der Brückstraße). Die vier Damen freuten sich sehr und lobten das seit vielen Jahren gepflegte soziale Engagement der Karnevalisten, „das uns in unseren Bereichen weiterhelfen wird“.