Braunkohletagebau Der Golkrather Künstler Karl-Heinz Laufs erhält Rheinlandtaler

Neben seiner künstlerischen Arbeit in den Bereichen der Fotografie, Malerei und Bildhauerei engagiere sich Laufs in vielfältiger Weise für den Erhalt seiner Heimat. In der Begegnungsstätte St. Lambertus in Immerath verbinde er moderne Kunst mit der Architektur und christlichen Kunst des Immerather Doms und spanne so einen Bogen zwischen Bewahrung und Veränderung, zwischen Alt und Neu. Laufs sei tief mit der Region verwurzelt, so die Laudatorin. Vom Vater unterstützt, interessierte sich der 1953 in Hoven geborene Laufs für Fotografie und gewann 1974 den deutschen Jugendfotopreis für die Fotografie einer Studentendemonstration in Düsseldorf. Nach dem Abitur studierte Laufs Kunst, Kunstwissenschaft und Kunst auf Lehramt an der Kunstakademie Düsseldorf. 1978 gewann er den Preis der Akademie für eine Fotoserie von Ansichten einer Haus-Skulptur. Nach dem Staatsexamen arbeitete er als Lehrer am Cusanus-Gymnasium und zugleich als Künstler.