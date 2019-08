Rheinlandtaler für Günther Merkens : Geehrt, weil er Menschen mit Heimat in Kontakt bringt

Erkelenz Für seine Verdienste um den Heimatverein der Erkelenzer Lande ist Günther Merkens mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet worden – und mit ihm die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in dessen Arbeitskreisen engagieren, wie der Geehrte in seiner Feierstunde betonte.

Der Landschaftsverband Rheinland hatte in das Alte Rathaus von Erkelenz eingeladen, um die Verdienste des 80-Jährigen als Vorsitzender des Vereins zu würdigen, ein Amt, das er seit dem Jahr 2004 ausübt. „Man kann sagen, dass der Heimatverein zu einem bedeutenden Kulturträger der Stadt geworden ist“, erklärte an Merkens gewandt Karin Schmitt-Promny, die stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland.

Seit 1976 hat der Landschaftsverband Rheinland mit dem Rheinlandtaler mehr als 1300 Menschen geehrt, die sich um die rheinische Kultur verdient gemacht haben. Darunter sind überregional bekannte Namen wie Götz George, Hanns Dieter Hüsch und Loki Schmidt aber auch andere verdiente Personen aus dem Erkelenzer Land wie Heinz Küppers, Franz-Josef Breuer und Heinz Gerichhausen. Nun ist Günther Merkens hinzugekommen – und mit ihm einer der größten Vereine der Stadt Erkelenz. „Mit dieser Auszeichnung geht natürlich die Ehre an die Damen und Herren des Vorstandes sowie an die Arbeitskreisleiter, die alle ebenfalls ehrenamtlich zum Wohle der Bürger im Erkelenzer Land arbeiten“, erklärte Günther Merkens. Dass dies nicht wenige Personen sind, ließ sich aus der Laudatio heraushören, in der Karin Schmitt-Promny die Entwicklung des Heimatvereins der Erkelenzer Lande unter dem Geehrten als ein stetes Wachstum beschrieb.

Dass Günther Merkens „viel für die Erkelenzer Gesellschaft geleistet hat“, würdigte ebenfalls Bürgermeister Peter Jansen und meinte damit auch das Heimat erhaltende Engagement des Vereins. So wurden große Spenden gesammelt, als die Klais-Orgel 2013 aus Borschemich nach Erkelenz in die Lambertuskirche kam und nach der tagebaubedingten Umsiedlung saniert werden musste oder als der Lambertiturm 2012/13 restauriert werden musste, um umfassende Schäden des Zweiten Weltkriegs zu beheben.

Dass sich der Erkelenzer Heimatverein der Veränderung stellt, will er auch im nächsten Jahr wieder unter Beweis stellen. Merkens kündigte an: „Das Thema Heimat wird heute in der Öffentlichkeit und selbst in der Politik breit und kontrovers diskutiert. Deshalb wird der Heimatverein sein Hundertjähriges im nächsten Jahr unter das Thema ,Heimat im Wandel’ stellen.“