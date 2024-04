Ärztetreff in Erkelenz Kardiologen diskutieren über Abnehmspritze

Zum 20. Mal richtet das Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus an diesem Mittwoch das Kardiologie-Symposium aus. In der Stadthalle werden dann wieder Dutzende Herz-Experten aus der ganzen Region erwartet, um über Neuigkeiten in der Branche zu diskutieren. Ein Thema, das in diesem Jahr dabei besonders viel Raum einnehmen dürfte: das als „Abnehm­spritze“ bekanntgewordene vermeintliche Wundermittel Ozempic.