Interview mit Kaplan Philipp Schmitz : Glaubensinhalte sollten im Mittelpunkt stehen

Philipp Schmitz zündet die Kerzen des Adventskranzes in St. Lambertus an. Vor gut 100 Tagen ist er als Kaplan nach Erkelenz gekommen. Er verrät, worüber er Weihnachten predigen wird: „Ich wünsche mir, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können – und das ist die Menschwerdung Christi und die Freude über das Gute, was Gott mit uns vorhat und bereits für uns getan hat.“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Dreieinhalb Monate ist Philipp Schmitz jetzt Kaplan in Erkelenz. Ein Gespräch über Erfahrungen, Schwerpunkte und einen Traum.

Die 100 Tage, die Politikern nach einem Amtsantritt bis zur ersten Bewertung gerne zugestanden werden, hat Philipp Schmitz bereits locker hinter sich. Im Gespräch zieht der Kaplan der Erkelenzer Pfarrei Christkönig eine erste Zwischenbilanz.

Zur Pfarrei Christkönig zählen über 25.000 Menschen. Wie viele haben Sie davon schon kennengelernt?

Info Seit 1. September Kaplan in Erkelenz Zur Person Philipp Schmitz ist 31 Jahre alt, geboren in Neuss, aufgewachsen zunächst in Kleinenbroich und dann in Korschenbroich. Abitur 2008, danach Zivildienst bei der Caritas in Mönchengladbach. Im Anschluss folgten eine zweijährige Ausbildung zum Industriekaufmann, von 2011 bis 2016 das Studium der Theologie in Münster und Jerusalem. Danach erfolgte die pastorale Ausbildung in St. Donatus Aachen-Brand. Priesterweihe 8. Juni 2019 im Aachener Dom. Erste Station Am 1. September 2019 wurde Philipp Schmitz als Kaplan in der Pfarrei Christkönig Erkelenz feierlich eingeführt.

Schmitz Alle natürlich nicht. Die einzelnen Gemeinden habe ich aber schon alle kennengelernt – die einen mehr, die anderen weniger. Was einfach daran liegt, dass ich in einigen Orten und Kirchen schon häufiger im Einsatz war – so zum Beispiel in Granterath. Bis auf die Kapelle in Terheeg, die ja zurzeit renoviert wird, und die Kapelle in Tenholt habe ich aber alle Kirchenräume schon kennengelernt. Und die Tenholter Lücke werde ich mit der dortigen Jahresabschlussfeier schließen.

Schätzen Sie einen Gottesraum der Pfarrei schon besonders?

Schmitz Ich liebe die Vielfalt im liturgischen Vollzug. Von einer klassischen neugotischen Kirche wie in Keyenberg bis zu einer modernen Kirche wie in Immerath (neu) ist ja alles dabei. Das schätze ich sehr.

Sind Ihnen denn auch schon Unterschiede in den einzelnen Orten und Gemeinden aufgefallen?

Schmitz Jedes Dorf hat seine eigene Mentalität, das ist klar. Eine besondere Situation gibt es dabei natürlich in den Umsiedlungsorten. Generell habe ich bislang die Erfahrung gemacht, dass einige mehr auf ihren eigenen Ort fixiert sind, andere dagegen auch den Blick auf das Ganze weiten. Das wird in Zukunft immer wichtiger werden.

In Ihrer bisherigen Wirkungsstätte, in St. Donatus Aachen-Brand, war die Gemeindestruktur eine ganz andere.

Schmitz Das ist richtig. Da war alles zentral auf eine Kirche ausgerichtet, spielte sich dort auch der Großteil des Gemeindelebens ab. Hier in Erkelenz ist das mit seinen vielen Kirchen und Gemeinden nun grundlegend anders. Das wusste ich vorher und finde ich auch spannend. Ich wollte mich einfach überraschen lassen – und das tue ich gerne auch weiterhin.

Sie sprachen eben von Keyenberg. Die dortige Kirche ist vor kurzem von Greenpeace zu einer Aktion gegen den Tagebau instrumentalisiert worden – was bundesweite Beachtung fand. Wie fanden Sie das?

Schmitz Kirchen sollten ein Ort der Versöhnung und des Friedens sein – und nicht dazu genutzt werden, zu polarisieren und die Dorfbewohner zu spalten. Von daher fand ich diese Aktion sicherlich nicht gut.

Kommen wir wieder zu Ihnen. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sollte die Jugendarbeit werden – konkret sollten Sie sich auch um Messdiener und kommende Firmlinge kümmern. Wie schaut’s da aus?

Schmitz So ist es auch geschehen. Ich bin in den Herbstferien mit ins einwöchige Ferienlager nach Antweiler gefahren. Insgesamt 70 Mädchen und Jungen waren dabei – das war daher schon ein Intensivprogramm. Ich konnte Messdiener und Gruppenleiter sehr gut kennenlernen. Das werden wir im kommenden Jahr wiederholen und noch ausweiten. Denn ich wünsche mir, dass dann auch vermehrt Messdiener aus den Außenorten mitfahren.

Was ist für 2020 da noch geplant?

Schmitz Wir werden in der Karwoche an der Chrisam-Messe im Aachener Dom teilnehmen. Über 200 Messdiener aus dem ganzen Bistum kommen da erfahrungsgemäß hin. Da können wir gut andocken – und mit dem Zug auch problemlos hinfahren. Und am 6. Juni werden wir an der Ministrantenwallfahrt der nordwestdeutschen Bistümer teilnehmen. Die führt in diesem Jahr nach Osnabrück. Rund zehn Kilometer werden wir dabei zu Fuß gehen. Dazu steht die Schulung der neuen Gruppenleiter an – da kommt gerade eine ganze Riege. Erfreulich ist zudem, dass wir im November allein hier in Erkelenz acht neue Messdiener aufnehmen konnten.

Und wie sieht’s bei den Firmlingen aus, die 2021 dieses Sakrament empfangen werden?

Schmitz Was die Vorbereitung angeht, überlegen wir noch. Ich gebe zu, dass wir das ideale Firmkonzept noch nicht gefunden haben. Das ist quasi eine offene Baustelle. Da werden wir uns im nächsten Jahr intensiv mit befassen. Erst Ende 2020 geht die nächste Vorbereitung los. Das Firmalter werden wir auf alle Fälle auf 15 bis 16 Jahre raufsetzen – ab 14 Jahren ist man ja religionsmündig, wie das so schön heißt.

Wie viel Prozent der Jugendlichen lassen sich denn noch firmen? In Großstadt-Gemeinden ist es ja oft nur noch ein Bruchteil.

Schmitz Hier bei uns auf dem Land sind es noch etwa 40 Prozent – eine gute Quote.

Begleiten Sie auch die Sternsinger? Die marschieren nach Weihnachten ja wieder los.

Schmitz Ja, das tue ich. Ich gehe in Gerderath mit. In Erkelenz ist am 29. Dezember die Aussendungsfeier, und am 5. Januar findet der abschließende Dankgottesdienst statt. Dann ist die Sache im wahrsten Sinne des Wortes „gelaufen“. In den Orten gibt es eine Vielzahl eigener Gottesdienste für Sternsinger.

Was würden Sie sich generell für die Kirche wünschen – nicht nur bezogen auf das nächste Jahr?

Schmitz Ganz klar, dass wieder mehr Glaubensinhalte in den Mittelpunkt rücken – und nicht Diskussionen über Keyenberg, Zölibat oder jüngst über einen unserer Weihbischöfe. Ich wünsche mir, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können – und das ist die Menschwerdung Christi und die Freude über das Gute, was Gott mit uns vorhat und bereits für uns getan hat. Genau darüber werde ich Weihnachten auch predigen.

Und hegen Sie vielleicht auch noch einen Traum?