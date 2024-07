In Erkelenz noch gut bekannt „Kaplan“ Kaiser im Alter von 100 Jahren gestorben

Im Alter von 100 Jahren (am 7. Mai hatte er Geburtstag) ist Hermann-Josef Kaiser in Aachen am vergangenen Freitag nun gestorben. Abgesehen von den letzten Jahren, die er im Marienheim in Aachen-Brand verbrachte, lebte er rund 55 Jahre im Pfarrhaus von St. Bonifatius – und war in der Pfarre quasi bis zuletzt seelsorgerisch auch noch aktiv.