Bewegende Aufführung in Pfarrkirche St. Lambertus : Überwältigende Johannespassion

Erkelenz Keine Hand rührte sich zum Applaus, nachdem der letzte Ton der Johannespassion von Bach erklungen war und sich Stille in der Pfarrkirche St. Lambertus breit machte. Die dramatische Aufführung bewegte das Publikum sichtlich und nachhaltig.

Andächtig und ergriffen verließen die Besucher das Gotteshaus, in dem sie zuvor eine bewegende und beeindruckende Aufführung des Meisterwerks von Johann Sebastian Bach miterlebt hatten. Sie kamen mit ihrem schweigendem Auszug einer Bitte von Pfarrer Werner Rombach nach, „um die Stimmung mitzunehmen“, wie er bei der Begrüßung der Besucher in der fast restlos besetzten Kirche sagte. Bach habe mit seiner Johannespassion die Besucher mitnehmen wollen in das Leben und Sterben von Jesu, erläuterte der Pfarrer. Seine Ankündigung, ein „gigantisches musikalisches Werk“ würde in der Kirche erklingen, setzten die Interpreten unter der Gesamtleitung von Kantor Stefan Emanuel Knauer eindrucksvoll um. Knauer selbst hatte die Aufführung der Johannespassion von Bach als den oratorischen Höhepunkt der diesjährigen kirchenmusikalischen Darbietungen in der Pfarrei Christkönig bezeichnet. Seine Annahme, das Vokalensemble aus zwölf Solisten und die Philharmonie Düsseldorf mit ihren alten Instrumenten würden dieses ergreifende Werk in historischer Stimmung zu Gehör bringen, wurde eindrucksvoll bestätigt.