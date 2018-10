Erkelenz: Kaninchenzüchter präsentieren in Kückhoven Zuchterfolge

Heinz-Peter Rau (kariertes Hemd) ist Wertungsrichter und Züchter und hat nach Beendigung der Bewertungen am Nachmittag Ivonne und Carsten Pankow und den Kindern Fiona, Sina und Josy gezeigt, worauf es am lebendigen Beispiel bei einem Rassekaninchen ankommt, und wonach die Tiere bewertet werden. Foto: Ruth Klapproth

Kückhoven Bei ihrer alljährlichen Schau präsentierten die Züchter des Kaninchenzuchtvereins R8 Kückhoven ihre Zuchterfolge. Für die jungen Besucher war ein Streichelgehege eingerichtet worden.

Putzig anzuschauen waren die Kaninchen, die die Züchter des Kaninchenzuchtvereins R8 Kückhoven bei ihrer alljährlichen Schau am Wochenende in der Kückhovener Mehrzweckhalle präsentierten.

Zu den auf der Schau vertretenen Rassen zählten Lux- Satin- und Separatorkaninchen, Zwergwidder in schwarz und wildfarben, Rheinische Schecken sowie die Rassen „Marburger Feh“ und „Alaska“.

Mit der Landesverbandsmedaille wurde ein Rammler der Rasse „Marburger Feh“ von Klaus Stumm ausgezeichnet und hiermit zum besten Tier der Schau gekürt. Er konnte sich auch die Vereinsmeisterschaft sichern: die 388,0 Punkte, mit denen seine „Marburger Feh“ bewertet wurden, konnte durch keinen anderen Züchter überboten werden. Die Zuchtgemeinschaft Bordahn erhielt mit „Alaska“ 387,5 Punkte. Besonderheit dieser Rasse ist ihr glänzend schwarzes Fell. Dritter Vereinsmeister wurde Bruno Stumm mit 386,5 Punkten. Er erhielt mit seinen Zwergwiddern in schwarz ebenfalls die Auszeichnung für den besten Rammler und die beste Häsin des Jahrgangs („Beste 1.1“). Mit ihren großen Schlappohren zog diese Kaninchenrasse die Blicke zahlreicher Besucher auf sich.

Ein zusätzliches Streichelgehege zog besonders die jungen Besucher der Schau an. Sie durften zu den Kaninchen, Jungtieren der Rasse „Zwergwidder schwarz“, in das Gehege und die flauschigen Mümmelmänner streicheln, was den Tieren sichtlich gefiel. „Ich habe es schon erlebt, dass die Kaninchen nach der Schau viel zutraulicher waren“, erzählt Ausstellungsleiter Klaus Stumm.