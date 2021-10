Feuerwehr in Gerderath im Einsatz : Kaninchen verenden bei Wohnhausbrand

In einem Wohnhaus in Gerderath brach ein Feuer aus. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Am Mittwochabend kam es zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Gerderath. Personen kamen nicht zu Schaden. Es verendeten jedoch eine nicht bekannte Zahl an Kleintieren.

Zu einem Zimmerbrand kam es am Mittwoch, 27. Oktober, gegen 19.44 Uhr, in Gerderath an der Genenderstraße. Im rückwärtigen Teil eines Wohnhauses brach das Feuer aus, dichter Rauch drang aus dem Gebäude.

„Bei unserem Eintreffen mussten wir annehmen, dass sich bis zu zwei Personen in dem Haus aufhalten sollten“, sagte Helmut van der Beek, der Leiter der Feuerwehr der Stadt Erkelenz. Zwei Trupps unter Atemschutz begaben sofort auf Personensuche. Kurz darauf traf der Hauseigentümer an der Einsatzstelle ein und konnte Entwarnung geben.

Die Löschangriffe erfolgten von innen und außen. Die weiteren Maßnahmen gestalteten sich jedoch schwierig: Wie van der Beek weiter sagte, musste vom ersten Obergeschoss aus ein Zugang geschaffen werden, um für eine Abluftöffnung zu sorgen. Daneben mussten die Wehrleute die Dachhaut und die Verkleidung des Hauses mit hohem Aufwand öffnen, um Glutnester ausmachen zu können. Ebenfalls mit Aufwand verbunden war die Ausleuchtung des Brandortes, „weil der hintere Teil des Gebäudes sehr dunkel war“, so Helmut van der Beek.

Während es keinen Personenschaden gab, verendeten allerdings einige Kaninchen, die die Feuerwehr nicht mehr retten konnte. 48 Wehrleute waren vor Ort (Löscheinheiten Erkelenz, Gerderath, Gerderhahn, Golkrath-Matzerath, Schwanenberg, der Führungsdienst und die IUK-Einheit).