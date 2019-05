Alltagssünden in der Erkelenzer Stadthalle : Intelligent und pointiert: Lachen, Lust und Laster

Sia Korthaus in ihrer Rolle als Oma Emmi: Mit pointierten Geschichten und illustren Charakteren begeisterte sie in der Stadthalle am Franziskanerplatz ihr Erkelenzer Publikum. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Sia Korthaus war mit ihrem aktuellen Kabarettprogramm „Lust auf Laster“ in der Erkelenzer Stadthalle zu Gast und begeisterte.

Wie witzig unsere gerne verheimlichten Schwächen sein können, wenn sie einmal genauer unter die Lupe genommen werden, stellte Sia Korthaus nun mit ihrem aktuellen Kabarettprogramm unter Beweis. Mit „Lust auf Laster“ gastierte sie in der Stadthalle, nahm große und kleine Alltagssünden aufs Korn und hielt sich selbst und ihrem Publikum auf kompromisslos ehrliche, aber nicht weniger witzige und charmante Art und Weise den Spiegel vor. Gier, Faulheit, Kaufrausch, Wollust und Zorn am Leergutautomaten – mit diesen und anderen Lastern setzte sich Korthaus intelligent und pointiert auseinander, gespickt mit Tanz und Gesang.

Ein ums andere Mal strapazierte sie die Lachmuskeln der Zuschauer mit ihren kuriosen Kurzgeschichten und sündig-süßen Anekdoten über die besonders schönen Dinge und Verlockungen im Leben, die aber eben auch gerne mit einem gewissen Schuldbewusstsein Hand in Hand gehen. Wer gibt sich denn auch nicht einmal der Völlerei hin, wenn das Essen so gut riecht und die Cocktails so gut schmecken? Zudem seien taktisch ausgeklügelte Maßnahmen zur Arbeitsvermeidung ja auch furchtbar produktiv – die Wohnung sähe immer dann am saubersten aus, wenn wieder einmal die Steuerabrechnung aussteht.