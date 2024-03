Kabarettist Lars Redlich in Erkelenz Viel Ironie, Wortwitz und Dichtkunst

Das Mitleid war ihm gewiss: Als doppeltes Lehrerkind stand er nicht auf der Sonnenseite des Lebens, seinen Berufswunsch Opernsänger konnte er sich mangels Sprachkenntnissen nicht erfüllen, das Lehramtsstudium mit den Schwerpunkten Musik und Sport konnte ihn nicht zufriedenstellen. Was tun? Kurzerhand wurde er diplomierter Bühnendarsteller mit einer Ausbildung an der Universität der Künste Berlin in Schauspiel, Gesang und Tanz. Hauptrollen in Musicals und Auftritte im Fernsehen folgten. Jetzt macht er sich mit seiner Musik-Comedy-Show bundesweit einen Namen.