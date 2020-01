Monika Blankenberg in Erkelenz : Falten bedeuten Lebenserfahrung

Am 6. Februar startet die Kulturreihe „Kultur in der Bank“ der Raiffeisenbank in Lövenich mit mit der Kölner Kabarettistin Monika Blankenberg und „Altern ist nichts für Feiglinge - Jung bleiben!“. Foto: Raiffeisenbank Erkelenz/Christian Daitche

Erkelenz Mit bestem Kabarett von Monika Blankenberg beginnt das vierte Jahr von „Kultur in der Bank“ der Raiffeisenbank Erkelenz. Fast alle Abende der Kulturreihe mit Kabarett, Lesungen und Musik sind inzwischen ausverkauft.

Karten sollten somit frühzeitig gekauft werden. Am Donnerstag, 6. Februar, gastiert ab 19.30 Uhr in Lövenich die Kölner Kabarettistin Monika Blankenberg mit ihrem Programm „Altern ist nichts für Feiglinge – Jung bleiben!“ Sie rät dazu, um jung zu bleiben, muss die Lebensfreude gestärkt werden.

Monika Blankenberg weiß das und verpackt ihre Ratschläge an alle Betroffenen aller Generationen in Beiträge voller Lebensweisheit und Humor. „Dieses Programm entstand ganz sicher aus den herrschenden gesellschaftlichen Zwängen und Missständen“, berichtet die Kabaretistin. „Ich finde es nicht normal, dass ganz speziell wir Frauen eine ständige dreifach Diskriminierung (Geschlecht – Alter – Aussehen) hinnehmen müssen.“

Eintrittskarten sind in allen Filialen der Raiffeisenbank Erkelenz und in der Buchhandlung Viehausen an der Kölner Straße in Erkelenz erhältlich.