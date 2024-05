Zum Verfassungsjubiläum KAB verteilt Grundgesetz auf Erkelenzer Wochenmarkt

Die Aktion war eingebettet in eine Grundgesetz-Aktion des KAB-Diözesanverbandes Aachen: An insgesamt zehn verschiedenen Orten in der Region verteilten Mitglieder des Diözesanvorstandes das Grundgesetz in Einkaufspassagen und auf den Wochenmärkten. „Im Gegensatz zu manch anderem sind wir auf der Straße und kommen mit den Menschen ins Gespräch“, sagte Roland Tetzlaff. Immerhin: Laut einer „Yougov“-Studie stehen 73 Prozent der Deutschen hinter dem Grundgesetz. „Das ist ausbaufähig, aber trotzdem eine sehr große Zahl“, so Tetzlaff.