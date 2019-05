Umfrage zur Innenstadt-Entwicklung : Jugendliche zeigen der Stadt Schwachstellen

Erkelenz Die Innenstadt besitzt Flächen, die Jugendliche als unsicher einstufen und meiden. Das haben sie bei einem Spaziergang den Stadtplanern mit auf den Weg gegeben, die das neue Innenstadt-Konzept entwerfen.

In unterschiedlichen Konstellationen hatte die Stadt Erkelenz ihre Bürger in den vergangenen Monaten dazu aufgerufen, an der Entwicklung der Innenstadt mitzuwirken. Diskutiert wurde, in Werkstätten geplant, im Internet gefragt, der Verkehr gezählt, und Spaziergänge wurden unternommen, damit die Stadtplaner gezeigt bekommen, an welchen Stellen der Wunsch nach Veränderung besonders stark ist. Kürzlich waren 70 Grundschüler und jetzt Jugendliche gefragt. Alle Ideen und Kritikpunkte werden in einen Konzeptentwurf einfließen, den das Aachener Planungsbüro MWM im Auftrag der Stadt Erkelenz erstellt und im Juli in einer Sondersitzung des Ausschusses ür Bauen und Stadtentwicklung vorstellen wird. Darauf folgen sollen weitere Beratungen und ein Beschluss im September.