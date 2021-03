An Erkelenzer Bushaltestelle : Junge Männer zerstören Scheibe - und filmen sich dabei

Erkelenz Die ungefähr 18 Jahre alten Männer traten am Mittwoch sol lange gegen die Acrylglasscheibe, bis diese aus ihrer Halterung brach. Ein Zeuge hat die Tat beobachtet.

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwochabend am Schulring in Erkelenz die Scheibe einer Bushaltestelle zerstört und sich dabei mit dem Handy gefilmt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge die beiden, wie sie gegen 21.15 Uhr so lange gegen die Acrylglasscheibe traten, bis diese aus ihrer Halterung brach. Anschließend brachen sie zu Fuß in Richtung Bauxhof auf.