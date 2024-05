L 3 zwischen Erkelenz und Wegberg Junge Männer nach Verkehrsunfall verletzt

Gegen 20 Uhr am Samstag, 4. Mai, wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 3 zwischen Wegberg und Erkelenz gemeldet. Etwa in Höhe der Ortsumfahrung Oerath geriet der 18 Jahre alte Fahrer eines Seat nach rechts von der Fahrbahn ab, dabei prallte das Auto im abschüssigen Böschungsbereich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso ein 18-jähriger Mitfahrer. Ein weiterer auch 18 Jahre alter Mitfahrer wurde mit schweren Verletzungen einem Uniklinikum zugeführt, berichtet die Polizei weiter. Die jungen Männer waren alle aus Wegberg. Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Am Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Der Einsatzbereich musste zwischenzeitlich teilweise gesperrt werden. Die Polizei untersucht die Unfallstelle weiterhin nach Spuren, die Rückschlüsse zum Unfallgeschehen zulassen. Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen, Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 9200.