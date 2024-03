“Zazu“ in Erkelenz Jugendzentrum Zak bekommt einen Tanzclub

Einen eigenen Dance-Club eröffnet das evangelische Jugendzentrum Zak an der Mühlenstraße in Erkelenz. Ungewöhnlich wie der Name Zak für die Jugendeinrichtung ist auch der Name des neuesten Angebots für Kinder und Jugendliche: „Zazu“, das im März Premiere feiert. Zazu ist eigentlich der Rotschnabeltoko aus dem Film „König der Löwen“. Aber Zazu bedeutet auch, wie sich später herausstellte, „Bewegung“ und passt daher bestens für das neueste Angebot im Zak.