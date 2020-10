Neue Gruppe in Erkelenz : Jugendrotkreuz mit erfolgreichem Neustart

Lange war es ruhig um den Nachwuchs beim Jugendrotkreuz. Neuerdings haben Sonia Stüben (l.) und JRK-Leiter Joachim Hansen eine neue Gruppe an den Start gebracht. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Das JRK im DRK-Kreisverband Heinsberg ist in Erkelenz an der Straße Zur Feuerwache mit einer neuen Gruppe aktiv. Lange war es still. Alle drei Wochen steht Spiel, demnächst aber auch die Erste Hilfe auf dem Plan.

Von Anke Backhaus

In der Fahrzeughalle kennen sich die Kinder schon bestens aus. „Wo steht der ELW?“, fragt Joachim Hansen, der Leiter des Jugendrotkreuzes im DRK-Kreisverband Heinsberg die muntere Meute. Auf einmal setzt sich alles in Bewegung – das Fahrzeug ist schnell gefunden. „Und wofür stehen die Buchstaben ELW?“, will Hansen dann wissen. Und dann müssen die Kinder schon etwas nachdenken, ehe der Begriff Einsatzleitwagen fällt.

Hansen ist sehr froh, dass es diese Szenen am Erkelenzer Standort des DRK-Kreisverbandes Heinsberg an der Straße Zur Feuerwache wieder gibt. Lange war es nämlich ruhig um den Nachwuchs beim Jugendrotkreuz. „Als im November 2019 ein neuer JRK-Kreisvorstand gewählt wurde, war das Ziel klar, mit Kindern wieder für Nachwuchs zu sorgen. Wir wollten wieder etwas konkret bewegen“, erzählt Hansen. Der Plan ist aufgegangen.

Alle drei Wochen kommt die neue Gruppe ins DRK-Haus. Die jüngsten Kinder sind sieben Jahre jung, die ältesten 13. Auch Sonia Stüben ist mit am Start. Seit sieben Jahren ist sie beim DRK aktiv, arbeitet auf unterschiedlichen Ebenen, dazu zählt etwa auch die Mitarbeit im Katastrophenschutz, mit. Eine Herzensangelegenheit ist auch für sie das Jugendrotkreuz. Streng sorgt sie dafür, dass jedes Kind mit Maske den großzügigen und hellen Gruppenraum betritt. Auch Abstand halten ist ein Muss in der Gruppe. „Logisch ist es besser, wenn wir knuddeln könnten, aber im Moment geht das leider nicht“, sagt sie zu den Kindern. Dafür hat Sonia Stüben, die im Offenen Ganztag der Erkelenzer Franziskus-Schule arbeitet, jede Menge Abwechslung parat. Dazu sagt Joachim Hansen: „Bei den Kindern steht vor allem erstmal der spielerische Aspekt im Vordergrund. Allerdings werden wir auch damit beginnen, die Kinder mit Erster Hilfe vertraut zu machen.“

Die Arbeit mit den Kindern kennt das JRK längst aus der Zusammenarbeit mit Schulen. Dort werden Schülerinnen und Schüler für den Schulsanitätsdienst fit gemacht. Hansen: „Wenn das dann gut läuft, bleiben sie bei uns ,hängen’. Unser Job ist es dann, dafür zu sorgen, dass sie eine fundierte Anbindung bekommen. Wenn wir vom JRK aktiv sind, lebt davon auch langfristig das DRK.“ Vor allem in den Grundschulen soll die Erste Hilfe etabliert werden. Sonia Stüben sieht auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt: „Die Kinder sollen keine Ängste entwickeln, wenn sie einen Rettungswagen unterwegs sehen. Unsere Erfahrung ist: Je jünger die Kinder sind, desto schneller lernen sie es, ihre Ängste abzubauen bzw. gar nicht erst aufzubauen.“ Eines hat das JRK bereits geschafft: Die neue Gruppe ist motiviert und die Kinder mit einer Menge Eifer bei der Sache.