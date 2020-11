Nach Ferien-Projekt : Erkelenzer Jugendliche entwickeln Comic-Sammelband

Erkelenz In den Sommerferien hatte die Stadt mit einer digitalen Comic-Werkstatt ein neues Angebot im Programm. Herausgekommen ist nun ein 252 Seiten starker Comicband, an dem 54 Kinder und Jugendliche aus sechs Städten mitgearbeitet haben.

Mit der digitalen Comic-Schreibwerkstatt hatte das Jugendamt der Stadt Erkelenz in den Sommerferien ein neues Angebot im Programm. Jetzt präsentierten Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke und Jugendbuchautorin Andrea Rings stolz, was daraus entstanden ist: Der Sammelband „Country Comics“ ist das Ergebnis einer geballten Ladung Kreativität von 54 Kindern und Jugendlichen aus sechs Städten in der Region, die sich in den Ferien an dem Projekt beteiligt hatten.