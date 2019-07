Erkelenzer Jugendzentrum ZaK : Jugend hat das „Möwennest“ auf Sylt bezogen

Erkelenz Nach einer langen Reise sind die Teilnehmer der Sommerfreizeit des evangelischen Jugendzentrum ZaK wohlbehalten auf der Nordseeinsel Sylt angekommen. Schnell entdeckten die Erkelenzer das „Möwennest“ und die nähere Umgebung, wo die Kinder in den kommenden zwei Wochen ein abwechslungsreiches Programm erwartet.

Untereinander herrscht eine großartige Stimmung, und in kleinen Spielen lernt sich die Gruppe schnell kennen. Die nähere Umgebung wird erkundet, und der feine Sandstrand hinter dem Haus ist schon jetzt ein beliebtes Freizeitziel. Neben den ersten kreativen und sportlichen Aktivitäten hat die diesjährige Inselolympiade begonnen, wo herausgefunden wird, welche Kleingruppe in verschiedenen Disziplinen die Nase vorn haben wird.

Wir hoffen, in den nächsten Tagen den Weststrand bei besserem Wetter besuchen zu können und die ersten Wellen am Körper zu fühlen. In den folgenden Tagen erwartet die Gruppe eine Wattwanderung, der Besuch der Inselhauptstadt Westerland und eine Kutterfahrt zu den Seehundbänken.