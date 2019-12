Heiligabend in Katzem : Jugendchristmette wird „nicht geliefert“

Erkelenz Unter den unter Leitspruch „Weihnachten – das gelieferte Fest“ hat das Team der Erkelenzer Jugendchristmette das diesjährige Fest gestellt.

Seit fast 25 Jahren bereitet ein Team von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Jugendchristmette für das Stadtgebiet Erkelenz vor – eine mitternächtliche Christmette, die junge Menschen im Blick hat. Hier erschallt nicht das klassische Transeamus, sondern beispielsweise die neue geistliche Musik der Wassenberger Musikgruppe „RySinG“. In diesem Jahr steht die Mette, die Heiligabend ab 24 Uhr in der Katzemer Kirche gefeiert wird, unter dem Leitspruch „Weihnachten – das gelieferte Fest“.

Zehn Erkelenzer um den Gemeindereferenten Michael Kock und Pfarrer Klaus Buyel haben die Jugendchristmette in den vergangenen Wochen vorbereitet. Kock erklärt den Leitspruch mit einem Vergleich: „In der Vorweihnachtszeit gerät die Logistikbranche regelmäßig in den Fokus der Öffentlichkeit. Nahezu selbstverständlich wird das Einkaufen, der Konsum immer mehr individualisiert. Öffnungszeiten der Geschäfte werden unwichtig, das Einkaufen – und vieles andere mehr – geht ganz allein mit dem Smartphone oder PC. Der Service des Lieferns wurde perfektioniert. Die Weihnachtsbotschaft – Gott schenkt sich in bedingungsloser Liebe – muss zwar auch individuell, persönlich verstanden werden, aber es geht nicht vollkommen individualisiert. Wir brauchen als Christen die ,Vergemeinschaftung’, die gemeinsame Zeit, um Weihnachten umfassend zu feiern.“ Erst das Zusammensein und das gemeinsame Feiern, auch der Gottesdienst, eröffne die Gemeinschaft mit Gott: „Es hat für viele etwas ganz Besonderes, Heiligabend, wenn zu Hause alle Feierlichkeiten zunächst einmal abgeschlossen sind, dass Weihnachten ‚uns gehört’. Das kann man sich nicht nach Hause bestellen.“ Da müsse man nach Katzem in die Kirche kommen. Gemeindereferent Michael Kock begleitet das langjährige Projekt von Seiten der Pfarrei Christkönig.