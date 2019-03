Galakonzert in der Stadthalle : Weltmeister im Konzert

Die Brass-Band Willebroek in der Stadthalle in Erkelenz: Die Band gewann die World Music Competition 2017 in Kerkrade und darf sich Weltmeister nennen. Gründer und Dirigent ist Frans Violet. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Das Konzert mit der Brass-Band Willebroek bildete den Auftakt zum Reigen der Veranstaltungen zum 190-jährigen Bestehen des Städtischen Musikvereins Erkelenz. Zu hören war Blasmusik in einer Qualität, wie es sie in Erkelenz wohl noch nie gab.

Brass-Band-Musik von der allerfeinsten Sorte präsentierte der Städtische Musikverein Erkelenz von 1829 bei seinem ersten Konzert im Reigen seiner Veranstaltungen aus Anlass seines 190-jährigen Bestehens: Er präsentierte bei einem Galakonzert die Brass-Band Willebroek.

Das rund 30-köpfige Orchester hielt, was vom Vorsitzenden des Musikvereins, Karl-Heinz Wawrzinek, verheißungsvoll bei der Begrüßung angekündigt worden war, nämlich: „Blasmusik in einer Qualität, wie sie in Erkelenz noch nie zu hören war.“ Der Vorsitzende war stolz darauf, diese Band in Erkelenz vorstellen zu können. „Es ist einer der wenigen Auftritte überhaupt, die diese Band in Deutschland bestreitet. Sie ist meistens in den Benelux-Ländern oder in Großbritannien unterwegs.“

INFO Nächstes Konzert am Samstag, 18. Mai Das Jubiläumsprogramm aus Anlass seines 190-jährigen Bestehens setzt der Städtische Musikverein Erkelenz am Samstag, 18. Mai, fort. Dann lädt er um 19.30 Uhr zu seinem Jahreskonzert in die Stadthalle ein. Ob beim Konzert auch der lange als verschollen geltende Erka-Marsch zur Aufführung gelangt, konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen. Die Notensätze von Josef Dahmen sind dem Musikverein inzwischen übergeben worden.

Kein Wunder, dass das Publikum in höchsten Tönen schwärmte und sich nach dem Verklingen des letzten Tones beim Musikverein für den Hörgenuss bedankte, immerhin ist die Brass-Band aus Belgien der amtierende Weltmeister in der Brass-Band-Musik. Das Ensemble unter der Leitung von Frans Violet, der es auch 1979 gegründet hat, krönte mit dem 2017 in Kerkrade gewonnenen Weltmeistertitel seine bisherige Erfolgslaufbahn. Die Wettbewerbs- und Konzertband wurde bisher außerdem 21-mal belgischer Meister und dreimal Europameister. Nicht nur der Dirigent des Musikvereins, Thomas Lindt, der als begeisterter Fan der Brass-Band-Musik als Moderator durch den Konzertabend führte, folgte staunend mit offenem Mund der Darbietung. Ob leicht, beschwingt, sanft oder fulminant, unterhaltsam oder experimentell, die Brass-Band beherrschte ihr Repertoire in höchster Perfektion und Präzision. Auch vom Publikum wurde bisweilen höchste Konzentration abverlangt, etwa bei der Komposition „Concerto for Brass Band“ des zeitgenössischen Komponisten Roland Szentpali aus Ungarn. Geschickt hatte Violet durch die einleitenden Stücke mit zunehmender Schwierigkeit auf dieses anspruchsvolle, mit unerwarteten Tonfolgen und ungewöhnlichen Klangfolgen gespickte Werk das Publikum darauf vorbereitet. Im Gegensatz zu diesem unkonventionellen Werk stand das folgende „Hercab“, das Ansätze an der Musik aus New Orleans erhielt und das Publikum beschwingt in die Pause entließ.