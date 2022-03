Erkelenzer Torbauer : Jotec wird von schwedischem Konzern übernommen

Erkelenz Der Torbauer, der im Erkelenzer Gewerbepark Gipco sitzt, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Künftig gehört er zu Assa Abloy. In den vergangenen Jahren hatte sich das Unternehmen sukzessive vergrößert.

Der Erkelenzer Torbauer Jotec, der im Gewerbepark Gipco sitzt, wird voraussichtlich in wenigen Wochen von der schwedischen Unternehmensgruppe Assa Abloy übernommen. Das teilt der Konzern mit. „Ich freue mich sehr, Jotec in der Assa Abloy Gruppe willkommen zu heißen. Ich begrüße diese Ergänzung unseres Geschäfts im Bereich der automatisierten Eingangslösungen“, sagt Nico Delvaux, Präsident und CEO der Gruppe mit Sitz in Stockholm.