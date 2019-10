Für Jugendliche In Erkelenz mit und ohne Fluchterfahrung : Integration an der Werkbank „klappt gut“

Integration an der Werkbank „klappt gut“

Für Jugendliche In Erkelenz mit und ohne Fluchterfahrung

Mit der Stichsäge wird ein Longboard in der Holzwerkstatt der Erkelenzer Hauptschule in Form geschnitten. Foto: Katharina Lüke

Erkelenz In fünf Tagen bauten Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung gemeinsam Longboards – jetzt rollen sie durch Erkelenz.

Jugendliche treffen sich in einer Werkstatt. Zwei schleifen die Kanten von Holzbrettern glatt. Einer führt letzte Schnitte mit einer Stichsäge aus. Drei schneiden Schablonen. Und zwei diskutieren, was die besten Farben für ihr neues Longboard sein könnten. Ein besonderes Projekt für Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung hatte die Stadt Erkelenz für die Herbstferien organisiert. Zwölf junge Menschen sollten unter professioneller Anleitung ihr eigenes Longboard bauen dürfen.

Samira Meurer, Integrationskoordinatorin der Stadtverwaltung, hatte der Erkelenzer Walter-und-Elfriede-Meyer-Stiftung drei Projektideen vorgeschlagen, um in den Ferien die Integration unter jungen Menschen zu fördern. Die Wahl fiel auf John Paschos, der als Experte für den Bau von Longboards schon andernorts Projekte mit integrativem Charakter geleitet hat. „Ich arbeite immer mit heterogenen Gruppen. Mal mit Jungen und Alten. Mal mit Mädchen und Jungen. Mal mit Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist allein schon für die Energie gut, die im Raum herrscht““, erklärt Paschos während seines fünftägigen Workshops in Erkelenz und wird von Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke ergänzt: „Die Jugendlichen sollen sich miteinander erfahren und später etwas Eigenes in Händen halten.“