Vor drei Jahren mit Teilnehmerrekord : Jetzt anmelden zum 23. Erkelenzer Citylauf

Szene vom Citylauf 2018: So soll es auch am 12. Juni in Erkelenz wieder aussehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Bei der vorerst letzten Veranstaltung im Jahr 2019 gab es mit 1800 Startern einen neuen Teilnehmerrekord. Der Citylauf findet am 12. Juni statt.

Der Citylauf zog in der Vergangenheit stets viele Läuferinnen und Läufer nach Erkelenz, der Schul- und Sportstadt, auch sonst bot der Tag immer einen guten Grund, in die Innenstadt zu kommen. Noch im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, verzeichnete der Erkelenzer Citylauf einen neuen Teilnehmerrekord – 1800 Starter hatten dafür gesorgt und den ETV als Organisator darin bestätigt, an dieser erfolgreichen Sportveranstaltung uneingeschränkt festzuhalten.

Auf dem Marktplatz steht am 12. Juni für die Teilnehmer wieder die Läuferlounge zur Verfügung. Die AOK sorgt für Wasser und Apfelschorle und die Volksbank Mönchengladbach (Erkelenz) fördert den Citylauf wie immer als engagierter Unterstützer. Der TV Erkelenz 1860 und die NEW freuen sich, so betont es die Stadt Erkelenz, auf viele Teilnehmer und Zuschauer am Alten Rathaus in der Innenstadt.