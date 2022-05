Konzert in Erkelenz : „Jazz on Top“ begeistert auf dem Dach der Stadt

120 Jazzfreunde aus der gesamten Region erlebten einen unvergesslichen Jazz-Club Abend mit Beverly Daley and The Bandund dem Markus Schinkel Trio. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Hoch oben in der Kreissparkasse spielten Beverly Daley und Markus Schinkel in besonderem Ambiente und überzeugten mit unterschiedlichen Stilrichtungen.

Für Beverly Daley, die in Wassenberg beheimatet ist, war das Konzert „über den Dächern von Erkelenz“ quasi ein Heimspiel, für Marcus Schinkel, musikalisches Multitalent mit Bonner Wurzeln war es die Gelegenheit, Ludwig van Beethoven einmal in einer ganz anders Weise darzustellen. Beide Künstler waren zu Gast bei „Jazz on Top“, zu dem die Kultur GmbH Erkelenz, die Kreissparkasse Heinsberg und Fred Feiter ins Dachgeschoss der Kreissparkasse eingeladen hatte. „Endlich wieder“, wie KSK-Vorstand Thomas Giessing bei seiner Begrüßung der rund 120 Besucher des ausverkauften Konzerts sagte. Nach vier Jazz-Konzerten habe die Corona-Pandemie die Erfolgsgeschichte zweimal jäh unterbrochen. „Geplant, verschoben, abgesagt.“ Das habe keinen Spaß gemacht, umso mehr freute sich Giessing, endlich wieder zu „Jazz on top“ viele Jazz-Freunde begrüßen zu können.