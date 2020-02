Matzerath : Arbeitsreiches Jahr für Löscheinheit

Matzerath Auf ein arbeitsreiches Jahr 2019 blickten die Wehrleute der Löscheinheit Golkrath-Matzerath zurück. Zu Gast war der Erkelenzer Wehrleiter Helmut van der Beek, der drei Feuerwehrleute beförderte: Manuel Frisch zum Brandmeister, Jan Forg zum Unterbrandmeister und Carsten Gaidzik zum Hauptfeuerwehrmann.

Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath sucht übrigens Verstärkung, weil es in Zukunft einige Überstellungen in die Alters- und Ehrenabteilung geben wird. Auch Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr ist bei den Wehrleuten gerne gesehen. Die Wehrleute treffen sich an jedem ersten und dritten Montag des Monats von 20 bis 22 Uhr abwechselnd in den Gerätehäusern in Golkrath und Matzerath. Die Interessenten sollten aus dem Einzugsgebiet der Löscheinheit kommen (Golkrath, Houverath, Hoven, Matzerath, Oerather Mühlenfeld Süd). Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath ist bei Facebook unter Löschgruppe Golkrath-Matzerath für mehr Infos zu finden.