Erkelenz widersprach im Januar: Während die Vorsitzenden der Kohlekommission in Berlin erklärten, ihr Abschlussbericht gebe den Menschen in den Braunkohlerevieren klare Perspektiven, wurde gerade das in Erkelenz politisch infrage gestellt. Das sagt Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers (CDU) ebenso wie Bürgermeister Peter Jansen (CDU) und die Ratsfraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Grünen. Landrat Stephan Pusch (CDU) formuliert dies so: „Das Ergebnis wirft schwerwiegende Fragen auf, was jetzt mit dem Tagebau Hambach und unseren Dörfern geschieht – mich irritiert sehr, dass für ein kleines Stück Wald eine Empfehlung ausgesprochen wurde, für Tausende von Menschen und ihre Wohnsitze aber nicht. Das finde ich unerträglich.“ Klarheit herrscht bis heute nicht.