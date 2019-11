Stadtverwaltung erwirtschaftet sattes Plus : Gute Finanzprognose für Erkelenz

Erkelenz Für 2019 hatte der Erkelenzer Kämmerer ein Minus von 1,9 Millionen eingeplant. Doch scheint es, als würde das Jahresergebnis besser ausfallen.

Im Dezember 2017 war Kämmerer Norbert Schmitz noch von einem Minus in Höhe von 286.000 Euro ausgegangen, das durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden sollte. Schmitz hatte sich gewaltig „verrechnet“. Statt des Minus’ verzeichnete er in der Abschlussbilanz für 2018 ein sattes Plus von rund 6,6 Millionen Euro. Sprudelnde Steuereinnahmen und eine strikte Kostendisziplin bei den Aufwendungen nannte der Kämmerer als Gründe für das aus seiner Sicht „sehr gute Ergebnis“. Die 6,6 Millionen Euro werden der Ausgleichsrück­lage zugeführt. Dadurch kann sie zum 31. Dezember 2018 auf einen neuen Rekordwert von 21,7 Millionen Euro angefüllt und damit allein in den Jahren 2018 und 2019 fast verdoppelt werden. Trotz dieser großen Investitionen gelang es nach Schmitz‘ Worten, die Verschuldung erneut zu senken. 2018 wurden knapp zehn Prozent netto getilgt, so dass in fünf Jahren der Schuldenstand von 21,6 Millionen auf 10,8 Millionen Euro zum Ende 2018 reduziert werden konnte.