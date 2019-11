Glückwunsch : Sie lieben die Natur und ihre Familie

Erkelenz Irena und Siegfried Wydra war nach ihrem Kennenlernen schnell klar, dass sie ein Leben lang zusammengehören: Bereits zwei Monate, nachdem er ihr bei der Obsternte in ihrem Heimatort Wólka in Polen half, haben die beiden sich das Ja-Wort gegeben.

Die Jubilarin kam am 12. Februar 1950 in Wólka zur Welt. Als ältestes von acht Kindern arbeitete sie viel im Haus und auf dem Feld. Dazu half sie bei der Obsternte oder beim Imker. Zunächst zog das Paar zusammen nach Oberschlesien und dann 1989 nach Erkelenz. Hier war sie als Postbotin, als Mitarbeiterin in Geschäften und in einer Kunststofffabrik bis zur Rente beschäftigt. Der Jubilar wurde am 14. September 1942 in Ratibor geboren. Nachdem er eine Lehre als Bäcker absolviert hatte, ging er zur Zeche. Dort hat er rund 25 Jahre lang unter Tage als Maschinenführer in Pszów gearbeitet. Nach dem Umzug nach Deutschland war Siegfried Wydra zunächst sechs Jahre lang als Bäcker in einem Betrieb tätig. Im Anschluss wechselte er als Bäcker zu Maoam in Neuss, wo er bis zur Rente an der Herstellung der bekannten süßen Kaubonbon-Masse beteiligt war.